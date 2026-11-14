¿Está Vinícius de vuelta? Tremendo gol para despertar a Brasil ante Japón

El brasileño, tras unos primeros minutos de la 'Canarinha' muy pobres, fue el que dio pie a la reacción de su equipo con un golazo por la escuadra.

Vinicius Jr está atravesando uno de sus peores momentos como futbolista del Real Madrid. Sin embargo, con la selección de Brasil, el extremo carioca parece recuperar algo más su mejor versión. Todo a las órdenes de Carlo Ancelotti, técnico con el que 'Vini' alcanzó su mejor versión.

En Brasil, el atacante parece desquitarse algo más de toda la presión que tiene en Chamartín. Prueba de ello es el golazo que ha marcado ante Japón en un amistoso de este parón de selecciones. Vinicius ha recibido el balón a varios metros de la frontal y no se lo ha pensado dos veces.

El disparo de 'Vini' ha terminado entrando por la escuadra de la portería de Suzuki, guardameta nipón. Todo para recortar distancias ante una selección de Japón que había comenzado arrollando a Brasil. En el minuto 19, el combinado asiático ya mandaba 0-2.

Sin embargo, otro 'zarpazo' de Vinicius puso el 2-2 en el marcador. El brasileño manda un mensaje claro y evidencia que, donde alcanza su máximo nivel de momento, es con la 'Canarinha'.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido