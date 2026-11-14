Sánchez reivindica "la buena política frente a la mala educación" desde Palma y se lanza contra Feijóo: "Suspenso en inglés, suspenso en química..."

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha suspendido a su rival político en varias materias, pero espera que apruebe en Educación para la Ciudadanía aceptando el resultado electoral del 29N

Pedro Sánchez, en un mitin del PSOE en Palma de Mallorca, ha defendido la "buena política" frente a la "mala educación", criticando a Alberto Núñez Feijóo por su falta de preparación en inglés y economía. Sánchez elogió a Francina Armengol por su gestión como presidenta del Congreso ante los insultos de la derecha y ultraderecha, y destacó acciones del Gobierno como el aumento del salario mínimo y el pacto contra la violencia de género. Además, acusó a Feijóo y Santiago Abascal de representar "recortes y mentiras" asociados a la ultraderecha internacional. Sánchez también mencionó la relación de Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado, cuestionando su desconocimiento de sus antecedentes.

Pedro Sánchez ha acudido este sábado a un mitin del PSOE en Palma de Mallorca y, desde allí, ha reivindicado la "buena política" frente a la "mala educación". Y, de paso, ha suspendido a Alberto Núñez Feijóo en varias materias escolares como inglés o economía.

El presidente del Gobierno ha comenzado su intervención alabando a Francina Armengol, quien le había precedido en el acto, y le ha agradecido su labor como presidenta del Congreso, donde ha tenido que ver cómo "el insulto campaba por sus anchas".

"Ha visto cómo la falta de argumentos, el ruido, el grito, se trataba de imponer a aquellos que planteábamos soluciones a los problemas reales de los ciudadanos y ciudadanas. Y quiero decirte, querida Francina, que has sido una presidenta que has mantenido la calma y has defendido la buena educación en el debate público del Congreso de los Diputados y Diputadas, frente a tanto ataque injustificado de la derecha y la ultraderecha. Y de eso también van estas elecciones. De si reivindicamos la buena política frente a la mala educación", ha señalado.

Porque Sánchez ha posicionado al Gobierno como la "buena política" frente a la "mala educación" que representa la oposición: "La buena política es proponer soluciones. Para eso nos pagan los ciudadanos, para eso nos ponen al frente del Congreso de los Diputados y Diputadas y las instituciones, para proponer soluciones y no proferir insultos, que es lo que responde a la mala educación".

Tras ello, ha vuelto a enumerar algunas de las acciones del Gobierno, como subir el salario mínimo o lograr un pacto de Estado contra la violencia de género, frente a la "mala educación" de "llamar cáncer a las bajas laborales". "La buena política es avanzar y la mala educación es involucionar", ha recalcado.

Además, el presidente del Gobierno ha señalado que lo único que representan Feijóo y Santiago Abascal son "recortes y la motosierra": "Representan los mismos insultos, las mismas mentiras, los mismos recortes que la familia a la que pertenecen, que es la internacional ultraderechista liderada por Trump, por Milei y por Bolsonaro y por Le Pen y por Meloni y por Salvini y por Orban".

"Suspenso" para Feijóo

Por otro lado, Pedro Sánchez también ha cargado contra Alberto Núñez Feijóo. El presidente del Gobierno ha argumentado que ha tenido cuatro años "para preparar su alternativa" o incluso "para aprender un poco de inglés".

"Es que dice el señor Feijóo que el presidente del gobierno de España, por supuesto, tenía que saber inglés, que él no sabía inglés y que, además, no se había esforzado por aprender inglés. Va a ser verdad que no es presidente porque no quiere, pero cuatro años para prepararse", ha aseverado.

Ante ello, le ha dado un "suspenso" en inglés, pero no es la única materia en la que le pondría un insuficiente al líder del PP: "Suspenso en química, no sabe diferenciar lo que es el hidrógeno del nitrógeno. Suspenso en economía, confundió la prima de riesgo con el tipo de interés".

Ahora bien, sí hay una materia en la que Sánchez espera que apruebe Feijóo: "Educación para la Ciudadanía, aceptando el resultado electoral del 29 de noviembre porque el Partido Socialista va a ganar las elecciones y va a continuar gobernando cuatro años más".

Por último, Sánchez también ha vuelto a hablar de Marcial Dorado y su posible relación con el líder del PP: "Son una vuelta al pasado, pero tienen una memoria muy corta. El señor Feijóo desde luego la tiene, porque ayer le preguntan por un tal Marcial Dorado, narcotraficante, detenido en 1990 en lo que se llamó la Operación Nécora. Hay fotos de él donde se fue de manera regular, no una vez, sino muchas veces de vacaciones, con este narcotraficante en 1995 y en 1996".

"Le preguntan ayer al señor Feijoó, ¿usted no sabía que era un narcotraficante Marcial Dorado? Dice 'no, yo no lo sabía'. Pero si fue en 1990 cuando le detuvieron en la operación Nécora y en 1995 y 1996 tú estabas viajando y pasando las vacaciones con un narcotraficante, pero de verdad, ¿te crees que la única persona en Galicia que desconocía quién era Marcial Dorado eras tú?", ha concluido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.