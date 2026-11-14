La caída global de Microsoft afectó a más de 70 países: el servicio ya está completamente restablecido

El contexto La compañía ha confirmado que todas sus aplicaciones están ya operativas y que ha procesado los mensajes de correo acumulados durante la incidencia. Los primeros avisos se reportaron este jueves desde Estados Unidos.

Microsoft ha confirmado la recuperación de sus servicios digitales tras una interrupción global que afectó a más de 70 países, incluyendo problemas en Outlook, Teams y Copilot. La caída, que se originó por una actualización de la capacidad de red, no estuvo relacionada con un ciberataque. Más de 1.000 ingenieros trabajaron en la recuperación, coordinados por los responsables de servicios en la nube y Microsoft 365. Los primeros avisos se registraron el jueves en la costa este de EE.UU. Aunque el incidente fue un contratiempo para Microsoft, analistas consideran que no afectará su posición competitiva a corto plazo. Microsoft lamenta el impacto y estudiará lo sucedido para evitar futuras interrupciones.

Una caída a nivel mundial y que afectó a más de 70 países. Microsoft ha confirmado finalmente este sábado la recuperación del funcionamiento de sus principales servicios digitales tras una interrupción global que afectó a empresas, organismos públicos y usuarios provocando problemas en Outlook, Teams y su asistente de inteligencia artificial Copilot, según ha informado la agencia Bloomberg.

La compañía ha confirmado que todas sus aplicaciones están ya operativas y que ha procesado los mensajes de correo acumulados durante la incidencia. "Todos los productos están operativos", ha asegurado en comunicado recogido por la citada agencia, en el que también ha señalado que el problema ha quedado resuelto.

El fallo se habría originado en una actualización de la capacidad de red y Microsoft ha descartado que estuviera relacionado con un ciberataque o con el uso de inteligencia artificial. Más de 1.000 ingenieros y empleados han participado en las labores de recuperación, coordinadas por los responsables de los servicios en la nube y del paquete Microsoft 365.

Las primeras investigaciones apuntan a problemas en Exchange, cuya actividad consumía rápidamente los recursos disponibles de los servidores hasta dejar de responder. Entre las posibles causas examinadas figuraba una configuración incorrecta de la red Azure. Las consecuencias del fallo han alcanzado sectores muy diversos.

Primeros avisos el jueves

Según Bloomberg, los primeros avisos de la incidencia se registraron sobre las 13.00 horas del jueves en la costa este estadounidense. Posteriormente, se se fueron multiplicando en Downdetector, plataforma digital que proporciona información en tiempo real sobre el estado de sitios web, aplicaciones y servicios en línea, donde se contabilizaron cientos de miles de reclamaciones.

El episodio ha supuesto un contratiempo para Microsoft, cuyo paquete M365 supera los 450 millones de usuarios empresariales, si bien los mercados apenas reaccionaron y sus acciones registraron escasas variaciones.

En esta línea, analistas consultados por Bloomberg han apuntado que la caída difícilmente modificará a corto plazo la posición competitiva de la compañía, debido al coste y la complejidad de sustituir sus herramientas. No obstante, han advertido de que podría aumentar el interés de algunos clientes por alternativas como Google Workspace y las nuevas soluciones de productividad de Anthropic.

Desde Microsoft, han lamentado las consecuencias de la interrupción, asegurando que la empresa estudiará lo sucedido para evitar que vuelva a repetirse. "Sabemos que nuestros clientes dependen de nuestros servicios para realizar tareas importantes cada día y lamentamos el impacto que estas interrupciones han tenido en quienes confían en nosotros", afirmó el responsable del paquete Microsoft 365, Charles Lamanna, tras conocer la incidencia.

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