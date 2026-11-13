Comparan a Pedro Acosta con Marc Márquez: "A nivel de talento..."

Nicolo Bulega pilotará para el equipo VR46 en MotoGP la temporada que viene, con una Ducati satélite.

El año que viene el equipo Ducati tendrá un auténtico 'Dream Team': el gran campeón Marc Márquez con el gran aspirante Pedro Acosta. Se espera una batalla muy intensa por las victorias y por el título de MotoGP.

Nicolo Bulega, que también llega a Ducati de la mano del VR46, compara a ambos pilotos: "Creo que Pedro es otro piloto muy fuerte, como Marc a nivel de talento".

Y ve a Pedro entre los mejores a su llegada al equipo de Bolonia: "Creo que el año que viene será de los favoritos...".

Su llegada a MotoGP

Bulega será una de las grandes novedades del mundial de MotoGP. Y ahí es donde todos quieren estar: "Es la categoría en la que compiten los pilotos más fuertes del mundo. Creo que no tardarán mucho en comprender a la perfección las nuevas especificaciones de las motos y los neumáticos".

"No hay nervios, sino más bien muchas ganas de una experiencia diferente a la de los test que hemos realizado a lo largo de toda la temporada. En Valencia tendré la oportunidad de estar en pista con todos los demás pilotos de MotoGP y esa será mi primera referencia real. Estoy deseando que llegue", dice el piloto italiano.

Será un 2027 de muchas novedades en la categoría reina. De los cambios de pilotos al nuevo reglamento con las 850cc. Una nueva manera de pilotar.

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