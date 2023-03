La temporada anterior ya dejó destellos de lo que puede ser 2023 para los pilotos de MotoGP. Bagnaia ganó con una Ducati, y esa fábrica vuelve a presentar las mismas fortalezas. Mientras que las japonesas Yamaha y Honda siguen trabajando en su evolución.

Todas las miradas están puestas en Honda, Marc Márquez y su evolución. El piloto de Cervera ha admitido que está recuperado tanto física como mentalmente. El siguiente paso es ver en qué punto está la Honda y sus opciones de luchar por el victorias, y lo más importante: el título.

La última prueba de fuego arranca este mismo fin de semana con los test de Portimao. Serán los días 11 y 12 de marzo desde las 9:00h a las 19:15h (horario peninsular). Ocho horas y cuarto donde toda la parrilla de MotoGP pondrá a prueba sus armas antes del gran estreno.

Cabe recordar que para estos test habrá caras nuevas como las de Joan Mir y Alex Rins en Honda, la de Álex Márquez en Ducati, o las de Pol Espargaró y Jack Miller en KTM, que ya participaron hace unas semanas en Sepang.

También hay ausencias en Yamaha o KTM, que no contarán con sus pilotos probadores debido al límite de neumáticos que puede usar cada equipo.

Pero, ¿cuándo arranca la temporada?, ¿qué podemos esperar de 2023? El inicio será el fin de semana del 24 al 26 de marzo en el Autódromo Internacional do Algarve, Portugal.

La rueda de prensa inaugural será el jueves 23 y, a partir de ahí, los entrenamientos libres antes de dar paso el sábado a las sesiones de clasificaciones y a la nueva incorporación: las carreras al sprint. El Primer Gran Premio de la temporada será el domingo y con él los primeros puestos en la clasificación general.

