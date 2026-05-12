Cuatro comunidades utilizarán detectores de frecuencia en Selectividad para localizar a los alumnos que copian con IA

Los detalles Junto a la inteligencia artificial, los pinganillos, móviles o gafas con cámara hacen que el examen se resuelva en tiempo récord. Algunos son tan pequeños e imperceptibles que para poder sacarlos se necesita un imán. Por eso, al menos cuatro comunidades autónomas ya han anunciado que utilizarán detectores de frecuencia.

Este año, será más complicado copiar en el examen de Selectividad, ya que al menos cuatro comunidades autónomas planean usar detectores de frecuencia para identificar pinganillos. Estos dispositivos, casi invisibles y diminutos, requieren un imán para ser extraídos. Según Iván Area, presidente de la Comisión Interuniversitaria de Galicia, cada año expulsan a varios estudiantes por usar estos métodos. Además, la inteligencia artificial facilita el fraude, permitiendo resolver exámenes rápidamente. Desde 2019, las universidades gallegas han empleado detectores para asegurar la justicia en las pruebas, y ocho comunidades más están considerando su implementación para combatir el engaño.

Este año será más difícil copiar en el examen de Selectividad. Al menos cuatro comunidades autónomas ya han anunciado que utilizarán detectores de frecuencia para localizar posibles pinganillos. Los hay prácticamente invisibles y tan pequeños que tienen que sacarse con un imán.

Dispositivos como estos ponen en jaque a las universidades de cara a la selectividad. El presidente de la Comisión Interuniversitaria de Galicia, Iván Area, cuenta que "todos los años expulsamos a más de uno, más de dos y más de tres de las pruebas".

Son tan pequeños e imperceptibles que para poder sacarlos se necesita un imán. Pinganillos, móviles o gafas con cámara que junto a la inteligencia artificial hacen que el examen se resuelva en tiempo récord.

Es así de fácil. "Haces una foto del examen y lo metes en ChatGPT o en Gemini y ya te lo hace", cuenta una joven. De hecho, la Comisión Interuniversitaria de Galicia hizo el experimento. Cuenta Iván Area que "lo resolvía en 30 segundos el examen completo, las 8 preguntas y estaba bien".

Desde 2019, las universidades gallegas utilizan este tipo de dispositivos para buscar pruebas más justas. Detectar el fraude supone la expulsión de la prueba, es decir, el alumno tendría que presentarse en la próxima convocatoria.

Para evitar el fraude, este mes de junio, cuatro comunidades autónomas incluirán herramientas como estas: detectores de frecuencia que localizan los dispositivos no autorizados. Además, ocho comunidades autónomas estudian implantar detectores de frecuencia. Hecha la ley, hecha la trampa. O mejor dicho, hecha la IA, hecha la trampa.