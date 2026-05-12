Cuatro heridos, tres de ellos graves, por un choque en Madrid entre una furgoneta y un coche que huía de la Policía

Los detalles El turismo ha entrado en la M-40 en dirección contraria. Como consecuencia del fuerte impacto, los dos conductores han quedado atrapados en el interior y han sido rescatados por Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

Cuatro personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, en un choque frontal en la carretera M-40 entre una furgoneta y un turismo que huía de la Policía Nacional en dirección contraria. El accidente ocurrió a las 04:30 horas en la salida 19A de la M-40. Los conductores quedaron atrapados y fueron rescatados por Bomberos de Madrid. Samur-Protección Civil atendió a cuatro pacientes, tres graves. El conductor del turismo, de 34 años, fue intubado y trasladado al Hospital 12 de Octubre. El conductor de la furgoneta, de 45 años, fue llevado al Hospital La Paz. Dos mujeres también resultaron heridas, una de gravedad. La Policía Municipal escoltó los traslados a los hospitales.

Cuatro personas han resultado heridas, tres de ellas en estado grave, tras un choque frontal en la carretera M-40 entre una furgoneta y un turismo que huía de la Policía Nacional, circulando además en dirección contraria.

Fuentes de Emergencias Madrid han informado de que el accidente ocurrió sobre las 04:30 horas de la madrugada de este martes, en la salida 19A de la calzada interior de la M-40.

Como consecuencia del fuerte impacto, los dos conductores han quedado atrapados en el interior y han sido rescatados por Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

En total, Samur-Protección Civil ha atendido a cuatro pacientes, tres de ellos graves, mientras que otros dos afectados han quedado bajo custodia policial.

Las mismas fuentes han precisado que el conductor del turismo, un varón de 34 años, ha quedado con un bajo nivel de consciencia y ha sufrido un traumatismo toraco abdominal y pélvico. Ha tenido que ser intubado y trasladado grave, con código trauma, al Hospital 12 de Octubre.

El conductor de la furgoneta, de 45 años, ha sufrido un traumatismo toracoabdominal, siendo trasladado como potencialmente grave al Hospital La Paz.

El suceso también ha dejado herida de gravedad a una mujer de unos 30 años, con un traumatismo toracoabdominal y derivada al hospital Gregorio Marañón; y a otra de 23 años, que también ha sido atendida en el 12 de Octubre por un traumatismo craneoencefálico leve.

La Policía Municipal de Madrid ha escoltado los 'convoys' de los pacientes graves a los diferentes hospitales.

Detienen a los cinco ocupantes del coche que huía de la Policía

La Policía Nacional ha detenido a los cinco ocupantes del coche -tres hombres y dos mujeres- que chocaron frontalmente con una furgoneta en la M-40 al ir en dirección contraria mientras eran perseguidos por los agentes que les habían echado el alto previamente ante la sospecha de que traficaban con droga.

A los cinco detenidos, todos de nacionalidad española, se les imputan los delitos de atentado a la autoridad, lesiones y un delito contra la seguridad del tráfico. La persecución comenzó en torno a las 4.00 horas en la vía Castillo, en el distrito de Hortaleza, una zona habitual de compraventa de droga, cuando agentes del Grupo de Atención Ciudadana (GAC) en labores preventivas observaron un vehículo negro sospechoso al que pidieron detenerse.

En ese momento, el conductor emprendió una huida por diferentes vías de la capital como la A-42, M-30 y M-40 donde en torno a las 04:30 horas, al acceder en dirección contraria por la salida 19A en el Camino de Hormigueras chocó d frente con una furgoneta.

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