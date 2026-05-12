El positivo discurso de Pecco Bagnaia que tranquilizará a Marc Márquez: "Más cerca de Aprilia..."

A pesar de su caída en la carrera de Le Mans, Pecco Bagnaia reconoce que la Ducati está más cerca que nunca de las Aprilia.

Marc Márquez no compitió el domingo por lesión y Pecco Bagnaia acabó en el suelo. Un domingo terrible para las Ducati. Pero a pesar de ello el italiano es positivo sobre el paso adelante que han dado con respecto a las Aprilia, que volvieron a arrasar acaparando por completo el podio.

Así explica Pecco cómo la moto funcionó mejor que nunca: "Hemos dado un paso adelante, tanto es así que he conseguido salir muy fuerte de la última curva, la 8. Cuando vas tan fuerte al límite, consigues entender cosas que, yendo con dificultades, te cuesta más, es bueno que sea así".

"Cuando iba detrás de Marco Bezzecchi, vi la gran velocidad que consiguen sacar de las curvas, y aceleran muy fuerte al salir de ellas. En mi opinión, donde tenemos que trabajar es en el agarre en las curvas, donde ellos son muy fuertes, pero gracias a haber seguido ayer a Bezzecchi lo hemos entendido", dice el compañero de Marc Márquez, que acabó muy enfadado por su caída.

Quería ganar la carrera y se veía con serias opciones de conseguirlo: "Es cierto que había ganado dos carreras antes de empezar a ir muy bien, pero el objetivo era ganar; hay que ganar sí o sí".

"Sinceramente, cuando estaba en casa la semana pasada, lo dije: en la próxima carrera iré allí, la conclusión la sacaré el domingo, me respeto a mí mismo pase lo que pase, en el peor de los casos me caeré. Este fin de semana me he caído dos veces, pero es el fin de semana en el que más nos hemos acercado a la Aprilia desde principios de año en cuanto a velocidad, así que hay que ser positivos y seguir así", completa el dos veces campeón de MotoGP.