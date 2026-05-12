Sanidad confirma que el español aislado en el Gómez Ulla que dio positivo en hantavirus presenta síntomas respiratorios

Los detalles El secretario de Estado de Sanidad ha confirmado que, pese a que este lunes el español que dio positivo en hantavirus no presentaba síntomas, esta noche ha comenzado a tener síntomas respiratorios.

El español aislado en el Hospital Gómez Ulla tras dar positivo por hantavirus ha comenzado a presentar síntomas respiratorios, según Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad. Inicialmente, Sanidad confirmó que uno de los 14 pasajeros españoles aislados en Madrid dio positivo provisional en la PCR, mientras que los otros 13 resultaron negativos. La ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró que el paciente permanece aislado y en buen estado general. Se espera la confirmación de los resultados con una segunda muestra. El paciente positivo está en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel, mientras los otros 13 permanecen en habitaciones separadas bajo estricta vigilancia sanitaria. Sin embargo, el personal del centro hospitalario expresa preocupación por la falta de refuerzos prometidos.

El español aislado en el Hospital Gómez Ulla que dio positivo por hantavirus ha comenzado a presentar síntomas respiratorios durante la noche de este martes. Así lo ha asegurado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, este martes en Espejo Público.

Este lunes por la noche, Sanidad ya confirmó que uno de los 14 pasajeros españoles aislados en Madrid había dado positivo provisional en la PCR realizada a su llegada mientras que los otros 13 dieron negativo.

"La persona permanece aislada, sin síntomas y con buen estado general, bajo seguimiento clínico continuo y conforme a los protocolos de seguridad y control epidemiológico establecidos", confirmó en un mensaje en X Mónica García, ministra de Sanidad.

Según indicaron, el resultado se consiguió a través de la primera muestra que se les tomó a su llegada al centro hospitalario madrileño, pero no era la definitiva. De hecho, se les tomaron dos muestras y la segunda será la confirmatoria, tanto para el positivo como para los 13 negativos. En el caso de los negativos, si se confirmara el resultado se le haría otra PCR en una semana.

Ahora, el secretario de Estado de Sanidad ha confirmado que, pese a que ayer por la noche el español que dio positivo no presentaba síntomas, esta noche ha comenzado a tener síntomas respiratorios. Fuentes del Ministerio de Sanidad han indicado a laSexta que esta persona presentó anoche febrícula, aunque en el momento actual se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente.

Desde ayer por la noche, como medida preventiva, al pasajero que ha dado positivo se le ha aislado en la UATAN (Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel). Los otros 13 españoles que han dado negativose mantienen en habitaciones separadas, con personal sanitario vigilando las 24 horas y con tomas de temperatura dos veces al día. Además, no pueden recibir visitas. Ahora bien, los trabajadores del centro están preocupados por no dar abasto: "Se nos dijo que iban a venir entre 60/90 trabajadores de todas las categorías. A fecha de hoy, todavía no ha llegado ninguno".

Las dos mujeres ingresadas en Alicante y Barcelona dan negativo

Por otro lado, las pruebas a las dos españolas que compartieron avión con una fallecida por hantavirus han dado negativo, aunque habrá que repetirlas tanto en el caso de la asilada en Barcelona como la de Alicante.

En Barcelona, la mujer que tuvo contacto estrecho con la fallecida por hantavirus en Johannesburgo continúa en el Hospital Clínic, pero ya ha dado negativo en la primera prueba PCR realizada. Dentro de siete días se le repetirá la prueba para confirmar el resultado. Según los médicos, la mujer de 45 años "se encuentra bien" y permanece sin síntomas, pero continúa aislada, por precaución, en la Unidad de Bioseguridad del centro hospitalario.

Por su parte, la mujer de 32 años de Alicante se encuentra en observación tras tener también contacto con la fallecida por hantavirus en Johannesburgo. También ha dado negativo en la PCR, en su caso ya lleva dos realizadas, pero continúa en aislamiento en el Hospital de Sant Joan. Además, Sanidad realizará una tercera PCR para descartar, de nuevo, la infección por hantavirus. En cualquier caso, ambas mujeres continuarán en cuarentena según los protocolos sanitarios.

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