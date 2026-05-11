Aprilia no se fía de Ducati... ¿y de Marc Márquez?: "Es más fuerte de lo que dice la clasificación"

Massimo Rivola, CEO de la marca de Noale, ha pedido "prudencia" a pesar del triplete de Aprilia en Le Mans.

Tras la victoria de Jorge Martín, el segundo puesto de Marco Bezzecchi y el tercero de Ai Ogura, piloto de Trackhouse (equipo cliente), Aprilia estaba exultante tras el Gran Premio de Francia.

Tras la carrera larga en Le Mans, Massimo Rivola no pudo ocultar su felicidad... pero tampoco su miedo ante una posible remontada de Ducati.

Eso sí, no escondió que ahora mismo tienen la mejor moto: "Sí, creo que se puede decir que hoy Aprilia es la moto de referencia, pero no quiero parecer pesimista, aún es demasiado pronto".

"Si miramos los márgenes, hablamos de muy poco: Pedro Acosta, Di Giannantonio… están todos ahí, en una carrera puede cambiar todo", señaló en declaraciones publicadas por 'Motosan'.

Seguidamente, el CEO de Aprilia recordó que no se puede dar por muerto a su máximo rival a pesar de la lesión de Marc Márquez y la caída de Pecco Bagnaia.

"Ducati seguramente ha obtenido menos de lo que merecía, porque la moto es probablemente más fuerte de lo que dice la clasificación actual. Por eso, continúo manteniendo un poco de prudencia y también un poco de superstición", zanjó.