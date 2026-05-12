MotoGP
El radical cambio de Jorge Martín en Aprilia: "Antes no aceptaba que no fuéramos fuertes y ahora..."
Massimo Rivola, jefe del equipo Aprilia, elogia al ganador en Le Mans y recuerda los momentos en los que pidió salir de la marca.
Jorge Martín ha vuelto. Ganó en Le Mans y se ha colocado a sólo un punto de Marco Bezzecchi, su compañero de equipo. Está recuperando su mejor versión y se ha convertido en claro candidato al título.
Su jefe, Massimo Rivola, ha reconocido que con esa "explosividad" es capaz de todo: "Jorge aquí va particularmente fuerte, pero es una señal clara. Diré más: esta victoria le hará bien también en las próximas carreras en vuelta rápida, porque conociendo su explosividad, aún le falta un poquito".
Y va a más. Recuerda cómo Jorge se quiso marchar del equipo y ahora podría luchar por el título con esa moto: "Un poco de palo y un poco de zanahoria, sinceramente. Al principio, fui bastante directo porque no podía aceptar que él pensara que no éramos lo suficientemente fuertes. Pero, también, ha habido una parte humana, porque Jorge ha pasado por momentos muy difíciles".
"La emoción que tuvo después de la meta es absolutamente comprensible y lo fue también para nosotros. Ahora, tenemos que seguir así, porque tenemos dos pilotos muy fuertes y una moto claramente muy competitiva. Nos espera un gran campeonato", detalla el jefe del equipo Aprilia.
La "ventaja" de Martín
Rivola cree que su título con Pramac Racing le ayudará en esta situación: "Jorge tiene una ventaja importante: ya ha ganado y ha perdido un Mundial luchando hasta el final. En la gestión del campeonato, esto cuenta".
"El segundo puesto de Marco Bezzecchi vale muchísimo. Quizá, en el pasado, habría arriesgado demasiado para ganar y tal vez habría cometido un error. Verlos a los dos ahí delante ha sido una satisfacción enorme, por velocidad, madurez y crecimiento", cierra Rivola después del Gran Premio de Francia.