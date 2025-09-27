Alcaraz revela que se inspiró en el 'Big3' para jugar 'lesionado': "Djokovic, Nadal y Federer..."

El murciano dejó una reflexión muy interesante en rueda de prensa después de clasificarse para la siguiente ronda del Japón. Cabe recordar que dio el susto en la ronda anterior tras torcerse el tobillo

Carlos Alcaraz sigue imparable en la temporada de 'pista dura'. El murciano, que ya se coronó en el US Open hace unas semanas, perdió con Europa en la Laver Cup pero su rendimiento individual sigue siendo casi perfecto. Prueba de ello son sus resultados en el ATP de Tokio.

La capital japonesa ha visto una versión del número uno del mundo que hasta ahora no había mostrado. Carlitos dio el susto en primera ronda cuando se torció el tobillo frente al argentino Sebastián Báez en un partido que, eso sí, terminó ganando en dos sets.

La incertidumbre rodeaba el estado físico del murciano ante unas dolencia que podían dejarle fuera del torneo. Sin embargo, Alcaraz no solo ha jugado su encuentro de octavos sino que lo ha ganado, también en dos sets, firmando un partido muy sólido ante el belga Bergs.

Al término del encuentro, Carlitos dejó una profunda reflexión que le ha ayudado a afrontar un duelo sin estar al 100% físicamente: "Me impresiona la actitud de Djokovic, Nadal y Federer, quienes elevaban su nivel y ganaban incluso en situaciones difíciles".

"Me gustaría poner en práctica la idea de que 'los verdaderos campeones superan sus problemas'", ha reconocido Alcaraz en unas declaraciones recogidas por 'Eurosport'. Carlos se verá las caras ante el estadounidense Brandon Nakashima con un hueco en semifinales en juego.