La genialidad de Julián Álvarez en el festival del Atlético de Madrid frente al Real Madrid

La estrella rojiblanca superó a Courtois y a la barrera para firmar un gol de falta cuando se acababa de superar la hora de partido. Fue, sin duda, el 'MVP' del primer derbi de esta Liga.

El 'Atleti' pasaba por su mejor momento del derbi, qué casualidad que Julián Álvarez también. El argentino es el mejor del conjunto rojiblanco, y como tal, apareció cuando se le necesitaba. Transformó el penalti para poner el 3-2 y para encender aún más al Metropolitano, se inventó un gol de falta sensacional. Por encima de la barrera y lejos del alcance de Courtois. Imparable.

El partido fue una absoluta locura. En el primer tiempo reinó la fragilidad defensiva y la efectividad ofensiva de ambos equipos. Robin Le Normand puso el 1-0 después de rematar al borde del área pequeña un gran centro de Giuliano. El Madrid, que entró algo dormido, fue poco a poco despertando en el partido y con dos zarpazos le dio la vuelta al marcado.

Mbappé no falló y aprovechó un genial pase filtrado de Arda Güler. El turco, que fue de lo mejor de los blancos, anotó el segundo tras rematar de primeras una gran asistencia de Vinícius. Cuando mejor estaba el Madrid, apareció Sorloth. El noruego, cuestionado por por sus últimas actuaciones, empató de cabeza. Antes había desperdiciado un mano a mano con Courtois. Su celebración con el público podría haberle costado la segunda amarilla.

El Atlético salió con otro 'aire' completamente distinto en la segunda parte. Los del 'Cholo' consiguieron arrebatarle la posesión al Madrid y se toparon con un penalti a favor en el 51. Güler despejó el balón con la pierna a una altura considerable pero también golpeó la cabeza de Nico González. El colegiado señaló penalti.

Julián no falló y tampoco lo haría doce minutos después. Su gol de falta, una genialidad. El Madrid se hizo con el dominio de la pelota a partir de ese momento pero sin conseguir generar ocasiones. Para culminar la fiesta rojiblanca, apareció Griezmann. El francés hizo el quinto tras una gran jugada de Álex Baena.

Tarde redonda de un Atleti que resurge y suspenso en el primer gran examen del Real Madrid de Xabi Alonso. Los blancos se vieron completamente superados en la segunda parte. Hasta el derbi solo habían concedido tres goles en toda la Liga.

El próximo compromiso del Real Madrid será visitar al Kairat Almaty en la segunda jornada de la Champions. El Atlético recibirá en el Riyad Air Metropolitano al Eintrach de Frankfurt.