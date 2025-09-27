Polémica en el Derbi: ¿Fue penalti de Güler a Nico González? ¿Debió ver la segunda amarilla Sorloth?

El turco vio la amonestación tras una acción con el extremo argentino en el área que acabó en penalti a favor del Atleti. Por otra parte, Sorloth celebró su gol con el público teniendo amarilla.

La polémica fue gran protagonista en el primer Derbi de esta liga. Hizo acto de presencia en la primera parte y apareció también nada más comenzar el segundo acto en una acción dentro del área del Real Madrid que terminó en penalti a favor del Atleti.

Lo transformó Julián Álvarez para firmar el 3-2 y poner a los del 'Cholo' por delante en el marcador. En la jugada, Arda Güler levanta el pie a una altura considerable para despejar. Impacta primero en el balón pero luego también golpe en la cabeza de Nico González. Alberola Rojas no dudó en señalar penalti.

Una acción que también protestó el madridismo fue en el primer gol de Alexander Sorloth, el segundo del Atlético de Madrid. El delantero noruego, que vio la amarilla en el minuto veintidós, celebró con la afición su tanto, algo que le podría haber costado la segunda amonestación.