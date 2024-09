Pedro Acosta ha tenido una carrera complicada en Misano. El 'Tiburón de Mazarrón' salía desde la quinta posición y tras varias vueltas se ha encontrado luchando por el podio.

Ha sido en esa lucha cuando Acosta se ha ido al suelo en un lance de carrera que ni él mismo ha podido explicar: "He llegado a la curva 15, he tocado el bache como lo toco todas las veces que paso por ese punto y se me ha cerrado de delante, no le encuentro explicación a nada que hayamos hecho diferente. Es difícil explicar que ha pasado".

El piloto español se ha mostrado muy enfadado después de la caída: "Estoy jod*** por haberme caído, hoy era un buen día, que pasen cosas alrededor mío que perjudiquen el resultado me toca los hue***".

"Veníamos de que se nos había roto el generador (lo que mantiene las ruedas en temperatura) en la parrilla, se nos han enfriado bastante los neumáticos, todo ha sido un poco bola de nieve a raíz de eso. La caída viene por ahí, no es normal correr con tan poca temperatura en el neumático delantero. No quiero decir seguro que haya sido por eso, porque he rodado diez vueltas así, pero no he llegado a la temperatura con la que normalmente ruedo", explica Acosta en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Acosta opina sobre el lío Martín-Bastianini

"Creo que no puede ser sancionable, lo digo desde el punto de vista que no me lo han hecho a mi. Creo que son adelantamientos como los de antes. Todos los grandes pilotos de la historia han hecho adelantamiento así y más siendo en la última vuelta, cuando llevamos dos semanas diciendo que no podemos adelantar en este circuito", asegura Acosta.

El de GasGas, a diferencia de Márquez, no ve nada punible en el adelantamiento de Bastianini a Martín y considera que la victoria del italiano es justa.