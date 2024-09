El Gran Premio de la Emilia Romagna ha dejado una clara imagen como protagonista. El corte de manga de Jorge Martín a Enea Bastianini al final de la carrera ha sido lo más llamativo de una carrera que ha tenido de todo.

A pesar del feo gesto de Martín, el de Pramac se ha arrepentido nada más terminar la carrera y le ha pedido disculpas al piloto de Ducati que le ha arrebatado la primera posición en una de las últimas curvas.

"No estoy contento con el adelantamiento de Enea pero es lo que hay. Lo que no me ha gustado es cómo he reaccionado. Ese corte de mangas no procedía. Pedir perdón por mi gesto en un momento en el que estaba un poco caliente", reconoció Martín en los micrófonos de 'DAZN'.

Aún así Jorge no está del todo convencido de que el adelantamiento haya sido limpio: "No pienso que haya sido un adelantamiento justo. Me va a caer por todos lados pero igualmente creo que he hecho un gran fin de semana y me quedo con eso".

La positivo para Martín es que gracias a la caída de 'Pecco' Bagnaia se aferra al liderato del mundial y le saca 24 puntos al italiano a falta de seis grandes premios.

Jorge Martín pide disculpas por su corte de mangas a Enea Bastianini "No me ha gustado cómo he reaccionado, pero no pienso que haya sido un adelantamiento justo"#EmiliaRomagnaGP 🇮🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/PBEcq6KYfj — DAZN España (@DAZN_ES) September 22, 2024

El Márquez de siempre

A pesar de que no fue su mejor carrera, Marc Márquez supo aprovechar las caídas de sus rivales y tras unas buenas primeras vueltas ha conseguido subirse al podio de Misano después de salir séptimo. Un gran tercer puesto que le da confianza pero que le hace perder la tercera plaza del mundial tras la victoria de Bastianini que le adelanta en un punto (282 a 281).