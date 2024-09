La pasada de Enea Bastianini a Jorge Martín ha dejado una de las imágenes del fin de semana en Misano. En las últimas curvas y tras varias vueltas de batalla, el italiano ha conseguido adelantar al español provocando el enfado de este que ha reaccionado haciéndole un corte de manga a su rival.

El adelantamiento no ha estado exento de polémica. Por una parte, Martín no considera que haya sido "justo". El de Pramac ha visto como Enea se lanzaba a por el hueco y ha tenido que frenar para evitar irse al suelo.

Para Bastianini ha sido un lance más de carrera y no considera que haya habido ninguna ilegalidad: "Seguro que Jorge contento no estaba, pero él ha cerrado mucho y yo no podía hacer nada, estaba muy al límite. Al final he seguido con mi trayectoria".

El de Ducati ha estado durante toda la carrera pegado a Martín en tiempos inferiores a un segundo. Bastianini también ha analizado la lucha en los micrófonos de 'DAZN': "En las últimas 3-4 vueltas me he podido acercar a Jorge pero el me ha estado cerrando todo el rato muy bien".

Jorge se disculpa

Nada más terminar la carrera, Martín ha pedido disculpas a Enea por el corte de manga del final de la carrera. El de Pramac se ha arrepentido de hacer un gesto que "no procedía" y que ha hecho "cuando estaba en caliente".

A pesar del gesto y la polémica, Jorge Martín es más líder del mundial con 24 puntos de ventaja sobre 'Pecco' Bagnaia, que ha sufrido una caída a pocas vueltas del final cuando rodaba tercero.