Qué imagen: Aragón se rinde a Márquez tras una espectular exhibición

La fiesta entre la grada del ilerdense y el propio piloto ha sido absoluta tras la carrera. Una vez más, Márquez reivindica que 'Motorland' es su territorio.

Motorland es de Marc Márquez. No hay duda. La exhibición del de Cervera de este fin de semana ha terminado desatando la locura en el Gran Premio de Aragón. La grada ha estallado con el triunfo en la carrera larga de domingo.

Marc, como viene siendo costumbre, no ha dudado en darse un baño de masas con su afición tras superar a Acosta y Bezzecchi en la carrera. El ilerdense ha dejado una imagen espectacular celebrando a los pies de sus aficionados.

Ha sido una victoria tremendamente especial para el nueve veces campeón del mundo que se ha coronado en Aragón por octava vez en toda su carrera. Sin duda, su territorio. Son 19 puntos los que le separan del líder del mundial Jorge Martín, que solo ha podido ser quinto.

Marc ha terminado también recuperando el segundo puesto de la clasificación del Mundial. Son cinco puntos los que le saca a Bezzecchi, que es tercero. Todo hace pensar que será que el foco en las próximas carreras estará puesto en las dos Aprilia y en Márquez. Próxima parada, San Marino.

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