La llamativa confesión de Alcaraz a pocas horas de debutar en el US Open: "Con cómo responde la muñeca..."

Carlitos ha confirmado que se encuentra totalmente recuperado de su lesión y listo para dar el máximo en Nueva York. Debutará ante Safiullin este lunes.

Han sido unos meses atípicos en el circuito ATP sin la presencia de Carlos Alcaraz. Desde su lesión en abril durante el Godó de Barcelona han pasado más de cuatro meses en los que el murciano se ha preparado para regresar al máximo para el US Open.

Justo antes de caer lesionado, Carlos perdió el top uno mundial antes Jannik Sinner en Montecarlo. En estos meses, Alexander Zverev ha sido el otro tenista que ha logrado adelantarle en el ranking conviriténdose en su principal amenaza en Nueva York ante la ausencia del italiano.

En los días previos al último 'Grand Slam' del año, el español ha contado en 'ESPN' cómo ha vivido esta etapa: "Las primeras semanas fueron duras por la incertidumbre de no saber cuánto iba a tardar en recuperarme. Intenté ver el lado positivo pasando tiempo con familia y amigos". Una recuperación que el tenista ha pasado en Murcia mayoritariamente, donde ha trabajado con otros nombres del circuito como Holger Rune.

Una vez superados estos meses, Carlos ya está listo para volver, así lo ha explicado: "Ahora ya estamos entrenando a máxima intensidad, viendo cómo responde la muñeca y el cuerpo. Muy feliz de haber hecho todo lo posible para volver". Su debut será el lunes ante el ruso Roman Safiullin, primera prueba de fuego para la muñeca derecha de Alcaraz, que jugará un papel clave en las opciones al título del murciano.

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