Así ha sido la presentación Mourinho como entrenador del Real Madrid

El técnico luso, en un acto privado, ha afirmado que esta segunda etapa en el club blanco la afronta de una manera "más especial que la primera".

Jose Mourinho ha sido presentado este martes como nuevo entrenador del Real Madrid en un acto privado que se ha desarrollado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

En el mismo ha estado presente el presidente del club, Florentino Pérez, que ha acompañado al portugués a lo largo de la jornada.

En declaraciones a los medios del club, 'The Special One' ha trasladado su emoción por esta segunda etapa en la 'Casa Blanca'.

"La primera vez que llegué al Madrid era el top en lo profesional, pero ahora está también, además de eso otra vez, lo emocional y afectivo, por lo que creo que esta etapa es más especial que la primera", ha señalado.

"Siento que esto es una misión y que va más allá de las palabras. Estoy aquí para ayudar a todos a mejorar y para crear una cultura de trabajo, responsabilidad y ambición. Tengo también el deseo de inculcar la responsabilidad y el honor de trabajar para el Real Madrid", ha añadido.

Mourinho, que firma hasta 2029, dará su primera rueda de prensa como entrenador del Madrid este viernes en la previa del debut liguero ante el Espanyol (sábado, 21.30 horas).