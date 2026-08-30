Los precios de productos frescos, disparados: "Las judías han pasado de 6 a 16 euros; casi toda la verdura ha subido por el calor"

Los detalles Con la vuelta a casa tras las vacaciones, toca llenar la nevera, aunque con estos precios es misión casi imposible. Nosotros nos hemos acercado a un mercado y nos hemos gastado casi 70 euros en una cesta.

La vuelta de las vacaciones trae consigo preocupaciones económicas, como la vuelta al cole y llenar la nevera. En laSexta, realizamos una compra en un mercado para evaluar el aumento en los precios de la cesta. En la carnicería, la carne, un producto clave para los consumidores, ha experimentado un notable incremento. El cabrito, por ejemplo, ha subido tres euros por kilo. En la pescadería, un preparado de paella para cuatro ha pasado de 25 a 40 euros. Las verduras, como la judía, también han aumentado significativamente. En total, la compra de carne, pescado, fruta y verdura suma 68,97 euros. Según la OCU, los alimentos han acumulado un alza del 35,5% en tres años.

La vuelta de las vacaciones significa seguir pensando en gastos, como la vuelta al cole y llenar la nevera. En laSexta, hemos hecho la compra en un mercado para comprobar cuánto ha subido la cesta, comenzando por la carnicería. Y es que la carne es uno de los productos que más mira el consumidor a la hora de decidir qué llevarse.

Decimos que queremos comprar algo de cordero y vaca y nos ofrecen cabrito, que ha subido "tres euros por kilo". En este sentido un carnicero señala que "es una subida" que ellos asumen "porque hoy en día al cliente no se le puede cobrar más".

Así, al mujer reconoce que la gente cambia de producto según el precio. "Hoy vendes mucho porque está barato y mañana lo subes a un euro y ya no vendes nada", expresa el vendedor. Así, en la carnicería nos gastamos en "unas costillas 14,90 y en la culata 6,87, por lo que el precio total es 21,77 euros".

Asimismo, el producto fresco también nota la subida en la pescadería. Vamos a comprar un preparado de paella para cuatro, que "antes costaba 25 euros y ahora cuesta 40", tal y como indica una pescadera, que reconoce que ahora la gente "compra menos cantidad". "Si antes se llevaban un kilo de mejillón, ahora se lleva medio kilo o un cuarto", añade.

También se nota la subida especialmente en el precio de algunas verduras, como la judía, la coliflor y el brócoli. "Casi toda la verdura ha subido por tema calor. La judía ha pasado de 5,90 a 15,90", destaca, a lo que añade que la fruta, como el melocotón, puede costar "hasta cuatro euros el kilo".

En total, en la compra en el mercado de carne, pescado, fruta y verdura nos gastamos 68,97 euros. Según la OCU. Los alimentos acumulan un 35,5% de subida en los últimos tres años.

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