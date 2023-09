"Va sobre raíles". "Su estilo de pilotaje es el más bello de todos". "Hacía tiempo que no veía pilotar a nadie una MotoGP de esa manera como pilota Dani". Esos son algunos de los elogios que ha recibido Dani Pedrosa este fin de semana en Misano en el Gran Premio de San Marino, donde terminó con un brillante cuarto puesto.

Y no son palabras procedentes de cualquier piloto de la categoría. Lo han dicho Pecco Bagnaia y Marc Márquez, dos de los grandes campeones y referentes de la parrilla.

"Tú lo ves y dices: no hay otro como él, imposible. La historia de Dani lo dice todo. Es impresionante seguirle en la pista. Va fino, fino, fino, por el sitio, como si llevase la moto por raíles. Su estilo es el más bello de todos. En una palabra: es perfecto", dijo el piloto de Ducati, que se mantiene en el liderato a pesar del triunfo de Jorge Martín.

A pesar de haberse retirado ya hace cinco años (2018), Pedrosa ha demostrado que sigue siendo uno de los mejores. Su regreso ha sido alucinante, dejando en entredicho a muchos pilotos en la parrilla e incluso luchando por un podio.

Pero él no se plantea volver. Ni mucho menos. Ha disfrutado del fin de semana, pero es consciente de que KTM tiene muchos pilotos aspirando a sus asientos. Uno de ellos es el español Pedro Acosta, líder del mundial de Moto2 y que previsiblemente se subirá a la moto en uno de los test de esta temporada, en 2023.

"Es bonito volver y competir y rendir bien, pero no es algo que echo mucho de menos", dijo Pedrosa tras un fin de semana "muy especial" para él.

Eso sí, insistiendo en que no volverá a ser el piloto titular: "No, no, deja, deja, ya está bien así. ¿Sabes lo que ha sido lo mejor de este fin de semana?, ¡que ya se ha terminado!", reía el tricampeón de motociclismo.

Y cerraba sus declaraciones e 'El Periódico' recordando el "lío" que tiene KTM para decidir a sus pilotos del futuro: "Ya veis el lío que tenemos, con cinco pilotos para cuatro motos el año que viene. Deja, deja... no".