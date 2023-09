Un rumor que apareció en las últimas horas y que ha invadido el paddock: ¿Será Marc Márquez piloto de Gresini (Ducati) a partir de la temporada que viene? Incluso Pecco Bagnaia, líder del mundial de MotoGP, ha hablado sobre ello.

Y quiere que se haga. No le tiene ningún miedo a Marc. "Estaría contento, porque podríamos tener una buena lucha. Si viniera a Ducati sería súper rápido desde el principio", ha expresado el italiano.

E insiste en su mensaje: "Tener un piloto como él siempre es genial, así que estaría contento".

Pecco es el gran favorito al título. Está en San Marino a pesar del aparatoso accidente que sufrió en Montmeló, donde una moto le pasó por encima. Y está para ganar. Como en cualquier fin de semana.

"Tenemos un programa de analgésicos. Hoy hemos empezado con una dosis muy suave y mañana sin duda necesitaremos algo más fuerte. Esta tarde he probado algo y me ha ayudado un poco", ha expresado sobre su recuperación.

Su objetivo es minimizar daños este domingo: "No tengo un objetivo concreto, la verdad. De momento diría que un Top 5, pero lo que tenga que venir vendrá".

"Dormir ha sido lo más difícil, porque no sabía cómo ponerme: los 24 G de los que hablaba antes los tenía en el coxis y dormir con el culo dolorido no se lo recomiendo a nadie. Era muy complicado incluso ir al baño. Por lo demás estaba bastante bien cuando encontré la postura. Tenía a mi novia, que me llevaba a todas partes, pero todas las personas que trabajan conmigo me ayudaron mucho. Sería feliz si me fuera satisfecho con lo que hemos conseguido", ha explicado un Pecco que está abierto a compartir equipo con Márquez.