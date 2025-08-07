Un pupilo de Valentino Rossi cree que ningún piloto puede acercarse a su nivel: "Es imposible..."

Marco Bezzecchi, piloto de Aprilia y uno de los alumnos de Valentino Rossi, cree que ninguno puede hacer lo que él hizo: "Es una inspiración".

Valentino Rossi es una inspiración para muchos pilotos de la actual parrilla de MotoGP. Algunos de ellos han salido de su academia y todavía siguen trabajando codo con codo con él. Es el caso de Marco Bezzecchi, de Aprilia, el único que está siendo capaz de luchar contra las Ducati.

En palabras que recoge 'SpeedWeek', Bezzecchi dice que ningún piloto puede acercarse al nivel de Valentino. Por mucho que quieran.

"Trabajar con la academia es una gran suerte. Vale tiene muchísima experiencia, sigue dándonos muchos consejos y siempre ha sido una inspiración fantástica. Pero al mismo tiempo es imposible ser como él. Sin embargo, nos ayuda a aprender de él, de sus métodos y de su forma de afrontar las carreras", explica el de Aprilia, compañero de Jorge Martín.

"Valentino es una inspiración para todos", sostiene el piloto italiano.

Su academia se ha convertido en un sitio fundamental para los pilotos de MotoGP: "Han construido una estructura muy profesional, que además ha mejorado mucho con los años".

"Fue increíble y lo que la academia sigue haciendo todavía por mí es impresionante. Todo esto fue y es parte de mi desarrollo como piloto de MotoGP", sentencia Bezzecchi.