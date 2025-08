El jefe del equipo de Valentino Rossi lo tiene claro: "Jordan, Ronaldo, Federer... son como Vale"

Valentino Rossi se convirtió en el enemigo público número uno en España tras la famosa patada a Marc Márquez. La ausencia de disculpas del italiano y los numerosos palos que llegaron después, destrozaron la relación no solo con el de Cervera sino con gran parte de los aficionados españoles del motociclismo.

El director de Pertamina, Uccio Salucci, ha situado a la leyenda de Tavuilla a la altura del olimpo del deporte: "No conozco a muchos deportistas de ese nivel que cuando después los he conocido sean unos imbéciles. Y gracias a Vale he conocido a muchos, desde Michael Jordan hasta Cristiano Ronaldo y Roger Federer por nombrar algunos".

"Todos son como Vale desde el punto de vista personal. Los ves que saben lo suyo. Siempre tienen una palabra para todos, son inteligentes. Harían falta más así", ha reivindicado Salucci al expiloto en el podcast 'Apuntamiento al parco chiuso'.

El director no tiene más que palabras positivas hacia el nueve veces campeón del mundo: "Valentino es un chico fantástico, único, también desde el punto de vista humano. He conocido a pocos como él. Para mí es un punto de referencia, un apoyo del que siempre he tenido necesidad. Es un amigo, un hermano y es una persona de la que espero que muchos tomen ejemplo".

Así, el directivo del equipo satélite de Ducati tiene un deseo para las próximas generaciones del motociclismo: "Espero que los chicos lo tomen como referencia porque ojalá hubiera más gente así. Una persona, si se convierte en piloto de ese nivel, quiere decir que también es un gran hombre".