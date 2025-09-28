Da igual que se esté jugando el mundial: el 'ADN' Márquez apareció para adelantar a Acosta en Motegi

El de Cervera, que podía conformarse con ser tercero, pasó al de KTM en un adelantamiento al límite para ponerse en segunda posición.

Marc Márquez no puede evitarlo. Es insaciable. El de Cervera rodaba cómodamente en tercera posición. Nadie le acechaba y no había necesidad de 'arriesgar' pero Marc tiene un hambre voraz. El líder del mundial vio un hueco por el que adelantar a Pedro Acosta y no lo dudó un segundo.

Cogió el interior de la curva y se colocó en segunda posición amarrando aún más el título de campeón hasta ver la bandera de cuadros. Sin embargo, sorprendió la manera en la que el de Cervera se jugó un adelantamiento en que ponía en riesgo una situación privilegiada de cara a sus aspiraciones al título.

Pero Marc no puede traicionar a su 'ADN'. Si puede adelantar, lo hará. No hay duda. Pedro Acosta, por su parte, comenzó a bajar el ritmo considerablemente tras la pasada de Márquez perdiendo hasta cuatro posiciones en muy pocas vueltas. Instantes después, se fue largo en una curva y quedó relegado a las últimas posiciones.