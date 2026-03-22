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Pudo acabar en tragedia: así fue la escalofriante caída de Joel Esteban en Moto3

El piloto español sufrió un terrible incidente en una carrera en la que salía desde la pole. Afortunadamente, Joel pudo salir por su propio pie.

Joel EstebanJoel EstebanRedes

La carrera de Moto3 del GP de Brasil fue una de cal y otra de arena para los pilotos españoles. Por un lado, Máximo Quiles volvió a lograr una victoria en la categoría, pero por otro, Joel Esteban y el líder del campeonato hasta ese momento, David Almansa, sufrieron dos caídas escalofriantes.

Precisamente, Esteban estaba luchando contra Quiles por la segunda plaza, hasta que en la vuelta 7, la moto de Joel dio un tremendo 'coletazo' que hizo que el piloto catalán saliera despedido y su cabeza impactase directamente contra el asfalto del circuito de Goiania.

Afortunadamente, el piloto de 20 años pudo levantarse por su propio pie en un fin de semana gris para Esteban después de haber salido desde la pole por primera vez en la categoría. El accidente quedó en un susto aunque las consecuencias podría haber sido terribles.

Almansa también se cayó en la vuelta 13, dos vueltas antes de que saliera la bandera roja y se decretara una carrera de Moto3 más corta de lo normal. Con esta caída, el piloto manchego ha perdido el liderato del mundial y es Quiles quien se ha puesto primero en el campeonato.

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