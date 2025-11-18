¿Venderá Lawrence Stroll el equipo Aston Martin? Un fondo de Arabia Saudí prepara la operación

Según informan 'Financial Times', el padre de Lance Stroll posee casi un 17% de las acciones del equipo y podría vender todas.

Aston Martin podría cambiar de manos. Lawrence Stroll, el padre de Lance, es el accionista mayoritario con casi un 17%. Pero el medio 'Financial Times' informa de una posible venta a un fondo de Arabia Saudí en las próximas semanas. Algo que ya se venía anunciando.

Stroll es el principal accionista por delante del Grupo Geely, que no llega al 14%, y de Mercedes, con un 7,5%.

Arabia Saudí tiene ya una gran importancia en el equipo, por parte de Aramco. Y su intención es quedarse como accionista mayoritario del equipo en el que pilotan Fernando Alonso y Lance Stroll.

Una apuesta millonaria

Arabia Saudí invertiría así más dinero en el quipo, aumentando ya el gran presupuesto de Lawrence. La nueva fábrica y el recién estrenado túnel de viento es el ambicioso plan para salir campeones de la Fórmula 1.

¿Qué pasará con Lance?

El piloto canadiense es el gran protegido de la escudería con su padre como gran dueño. En caso de producirse algún cambio, podría tener las puertas abiertas para marcharse de la escudería.

Los resultados no le ayudan. Si continúa pilotando el coche verde es por su apellido. Porque desde que llegó Fernando, no ha podido competir contra él en ningún momento.