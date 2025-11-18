Ahora

"Aprilia está a la altura de la Ducati"

¿Ganaría Marc Márquez con una Aprilia a Ducati? Ojo a la apuesta de Jorge Lorenzo

El pentacampeón del mundo no tiene ni un ápice de duda de que el de Cervera "con una Aprilia iría también muy rápido".

Marc Márquez

Finalizada la temporada de MotoGP y con la de 2026 calentando motores con los primeros test de pretemporada, Jorge Lorenzo ha hecho balance en 'DAZN' de lo que ha deparado el último tramo de 2025.

Entre otros aspectos, el balear ha destacado la enorme mejoría de Aprilia de la mano de un Marco Bezzecchi que ha terminado el año con tres victorias.

De hecho, según el pentacampeón del mundo, la marca de Noale ya está a la par que Ducati... o mejor.

"Yo creo que Aprilia está a la altura de la Ducati o en muchos circuitos está por delante en este momento", ha expresado el piloto.

Lorenzo, además, considera que el vigente campeón de MotoGP, Marc Márquez, "con una Aprilia iría también muy rápido".

