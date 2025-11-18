España sella el billete para buscar la segunda estrella: estará en el Mundial 2026

La selección de Luis de la Fuente sella su billete para el Mundial 2026 después de acabar primera, invicta, en el Grupo E.

Seis partidos, cinco victorias y un empate. 21 goles a favor y dos en contra. Esos son los números de España en la fase de clasificación para el Mundial 2026. Ya ha sellado el billete para la cita de Estados Unidos, Canadá y México, que se celebrará en los próximos meses de junio y julio.

La selección de Luis de la Fuente empató con Turquía (2-2) en la cita que cerraba la fase, en una Cartuja de Sevilla sorprendentemente vacía. Apenas media entrada.

Dani Olmo abrió la lata muy pronto. Apenas cinco minutos de partido. España se encontraba muy cómoda, como en toda la fase de grupos. Pero Turquía se jugaba dar la campanada. Una campanada casi imposible: necesitaba ganar por más de seis goles para asaltar la primera plaza.

Remontaron los turcos. Anotaron Akaydin y Ozcan. Pero España igualó el marcador.

Oyarzabal, que no falla en su cita con el gol, anotó el empate. A partir de ahí, el cuadro español se atascó y se quedó sin remontada. Álex Baena y Samu rozaron el gol, pero el portero turco volvió a sacar la mano.

España ya espera el bombo del próximo 5 de diciembre. Ese día conocerá sus primeros tres rivales, los de la fase de grupos, del Mundial 2026. Un Mundial para el que la selección llega como una de las grandes candidatas.