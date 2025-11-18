Ahora

Perdió en las ATP Finals

Un extenista 'culpa' a la lesión de Alcaraz de su derrota ante Sinner: "Siendo sincero..."

Tim Henman, extenista inglés, cree que si Carlos hubiera estado al 100% sí habría podido ganar a Sinner en la final de las ATP Finals.

Jannik Sinner y Carlos AlcarazJannik Sinner y Carlos AlcarazAgencia EFE

Carlos Alcaraz no pudo con Jannik Sinner en la final de las ATP Finals. Derrotado en dos sets y acabó lesionado. El extenista Tim Henman cree que de no ser por la lesión el partido habría sido mucho más largo. El tenista murciano se ha bajado también de la Copa Davis.

Esto dijo Henman en 'Sky Sports': "Siendo sincero, creo que el problema en la pierna tuvo algo que ver".

"Alcaraz cambió su estilo de juego y se mostró mucho más agresivo en ataque, algo que es capaz de hacer, pero creo que le hubiera gustado alargar los intercambios si no hubiera estado lesionado", señala el extenista inglés.

Vio a Sinner muy serio: "En el primer set, tuvo sus oportunidades y Sinner supo responder. Fue un tiebreak fascinante con cuatro o cinco dejadas de repente".

"Creo que el público animó a Sinner, pero me encanta ver a Alcaraz después, con una sonrisa en la cara y una gran perspectiva. Hay una gran diferencia entre estos dos y el resto", cierra el extenista.

Ni Sinner ni Alcaraz estarán en una Copa Davis que ya ha arrancado este martes en Bolonia. Una Davis algo descafeinada ante estas bajas.

Las 6 de laSexta

  1. Santos Cerdán y su familia (incluyendo su cuñado) recibieron beneficios de Servinabar y usaron la tarjeta de crédito de la empresa
  2. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Sánchez anuncia un nuevo paquete de apoyo militar a Kyiv por 615 millones de euros y una partida de 200 millones para la reconstrucción del país
  3. Ayuso tacha de "ilegal" y "rupturista" el objetivo de déficit marcado por Sánchez: "Van a frenar a Madrid para comprar voluntades de independentistas"
  4. Detenido el presidente de la diputación de Almería por contratos irregulares en la compra de mascarillas
  5. Feijóo anuncia que Mazón dimitirá como presidente del PP valenciano: su sustituto se decidirá "en las próximas semanas"
  6. Lorca, inédito: el director Manuel Menchón descubre varias grabaciones en movimiento y objetos del poeta granadino