Un extenista 'culpa' a la lesión de Alcaraz de su derrota ante Sinner: "Siendo sincero..."

Tim Henman, extenista inglés, cree que si Carlos hubiera estado al 100% sí habría podido ganar a Sinner en la final de las ATP Finals.

Carlos Alcaraz no pudo con Jannik Sinner en la final de las ATP Finals. Derrotado en dos sets y acabó lesionado. El extenista Tim Henman cree que de no ser por la lesión el partido habría sido mucho más largo. El tenista murciano se ha bajado también de la Copa Davis.

Esto dijo Henman en 'Sky Sports': "Siendo sincero, creo que el problema en la pierna tuvo algo que ver".

"Alcaraz cambió su estilo de juego y se mostró mucho más agresivo en ataque, algo que es capaz de hacer, pero creo que le hubiera gustado alargar los intercambios si no hubiera estado lesionado", señala el extenista inglés.

Vio a Sinner muy serio: "En el primer set, tuvo sus oportunidades y Sinner supo responder. Fue un tiebreak fascinante con cuatro o cinco dejadas de repente".

"Creo que el público animó a Sinner, pero me encanta ver a Alcaraz después, con una sonrisa en la cara y una gran perspectiva. Hay una gran diferencia entre estos dos y el resto", cierra el extenista.

Ni Sinner ni Alcaraz estarán en una Copa Davis que ya ha arrancado este martes en Bolonia. Una Davis algo descafeinada ante estas bajas.