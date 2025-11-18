Ahora

Los tres pilotos que podrían competir contra Márquez en 2026: la apuesta de Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo tiene claro los tres nombres que podrían plantar cara a Marc el curso que viene: Alex, Pedro Acosta y Marco Bezzecchi.

Jorge LorenzoJorge LorenzoGetty Images

Marc Márquez se proclamó campeón de MotoGP a pesar de perderse las últimas carreras por lesión. No ha tenido rival. Ha dominado de principio a fin. Pero Jorge Lorenzo, tres veces campeón del mundo, cree que en 2026 podría tener tres rivales: su hermano Alex, Pedro Acosta y Marco Bezzecchi.

En 'DAZN', el expiloto habla de sus candidatos: "Los dos que más me han sorprendido este año. El primero es Alex Márquez, ya lo demostró en la pretemporada. Fue rápido enseguida, con esa 2024 en Montmeló. Y luego Bezzecchi".

"Quién imaginaba que Bezzecchi y la Aprilia se iban adaptar tan bien e iban a ganar tres carreras. Esos dos pilotos me han sorprendido", dice Lorenzo.

Tampoco se olvida de Pedro Acosta: "Quizá con Pedro también. Son los cuatro pilotos que apuntan más maneras para el que viene".

Esos son los tres pilotos que Jorge Lorenzo ve que podrían plantar cara a Marc el año que viene. Otra Ducati, una Aprilia y la KTM. ¿Será un mundial mucho más abierto que el actual?

