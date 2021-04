Marc Márquez se derrumbó, emocionalmente hablando, tras el GP de Portugal de MotoGP. El piloto catalán de HRC regresaba tras nueve meses de lesión y después de tres operaciones para ser octavo en Portimao en una carrera en la que, según dijo, el puesto era lo de menos.

Y es que lo importante era volver. Volver y llevar la moto al garaje. Una vez hecho eso, en su box, se emocionó a más no poder y lloró como si fuera su debut en la competición. Después, ante los micrófonos de DAZN, le pasó mismo.

"Soy una persona a quien le gusta mantenerlo todo dentro... pero entré al box y me he derrumbado", dijo.

Luego no pudo seguir con sus declaraciones: "Ha sido... ha sido duro... Dos minutos y sigo".

"La posición daba igual este fin de semana. Lo que he sentido al terminar es diferente a lo que siento cuando acabo en podio o cuando gano", afirma.

Márquez hizo balance de toda la carrera a nivel mental: "No solo era el retorno. Es todo lo que me he cuestionado, el cómo me encontraría, lo que genero mediáticamente. Soy humano, eso afecta, pero he sentido el apoyo de los míos y me ha ayudado ap ilotar más tranquilo".

"Ha ido mejor de lo esperado, pero al comienzo no tenía ritmo. Estaba en una posición que no me tocaba y aquí si te duermes un poco te pasan. Cuando he encontrado mi lugar comencé a pilotar y a hacer mi carrera", cuenta Márquez.

Marc dice que ha "disfrutado" en carrera: "Volver a ir en moto, a sentirme piloto... El alivio fue cuando entré al box. No fue dolor ni nada, pero me faltaba fuerza. Fue en plan 'lo hemos hecho'. Ha sido el paso más importante en la recuperación".

Te puede interesar

Emocionante: las lágrimas de Marc Márquez tras terminar la carrera de Portugal

La respuesta de Marc Márquez a las críticas de Joan Mir: "Me busqué la vida... y elegí al mejor"

Joan Mir carga contra Marc Márquez: "Ya sabemos que le gusta hacer eso..."