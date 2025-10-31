El contundente mensaje de Acosta sobre ganar el Mundial de MotoGP: "No he venido a hacer amigos"

El murciano sigue sin esconder su ambición con respecto a sus objetivos en la categoría reina del motociclismo. Tiene claro que quiere ser campeón y sabe cual es el precio a pagar.

Pedro Acosta es uno de esos pilotos que siempre tienen entre ceja y ceja el ganar. El del Puerto de Mazarrón ha tenido una temporada con altibajos en KTM y se le sigue resistiendo la victoria en la categoría reina. Es cierto que Acosta ha ido de menos a más a lo largo del año pero aún así sigue sin conseguir su objetivo prioritario, ganar.

Pedro ha visto como algunos 'rookies' han conseguido el primer triunfo en MotoGP antes que él. El último, Raúl Fernández, con la Aprilia. Antes lo había conseguido Fermín Aldeguer. A pesar de no haber conseguido aún si primera victoria, Acosta no duda de su objetivo.

El campeón del mundo de Moto2 quiere ganar un Mundial de MotoGP y lo dice alto y claro: "Yo me dejo la vida para conseguir lo que quiero, que es ganar el título en MotoGP. Pienso en esto 24 horas al día. No he venido aquí a hacer amigos y, de hecho, los de verdad los tengo fuera".

"Es que es lo que yo quiero para mí. Yo quiero ganar. No me satisface el dinero, no me satisface nada que no sea venir y ganar. O, al menos, competir. Porque el problema es que este año no hemos competido. Hemos venido, hemos dado vueltas, hemos hecho buenas carreras, y carreras menos buenas. Pero no tengo la sensación de haber competido", reconoce Acosta en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

El murciano aún tiene posibilidades de luchar por el tercer puesto del Mundial. A falta de dos grandes premios por disputarse, Acosta tiene a Bezzecchi, que es cuarto, a 26 puntos y a Bagnaia, que es tercero, a 31.