La nostalgia de Fernando Alonso con los podios de 2023: "Fueron seis en ocho carreras..."

El piloto de Aston Martin recuerda sus mejores momentos en Interlagos, donde fue campeón en dos ocasiones y logró su último podio en el año 2023.

Fernando Alonso llega al Gran Premio de Brasil, uno de sus fines de semana favoritos. Allí fue doble campeón de la Fórmula 1 y también logró su último podio, en 2023, con Aston Martin. Una batalla muy intensa contra el Red Bull de Sergio Pérez.

En la previa del fin de semana, en un acto publicitario, Fernando ha recordado sus mejores momentos en Interlagos. Sobre ser el campeón más joven de la historia, reconoce que fue "muy especial": "Un sueño hecho realidad".

También rememora su cambio en 2023 de Alpine a Aston Martin: "Logramos seis podios en ocho carreras. Fue una experiencia increíble".

También desvela el piloto asturiano que echa de menos la Fórmula 1 del pasado. La del ruido, la de los sonidos de los motores V10.

Y también, por supuesto, sus dos mundiales con Renault hace ya dos décadas: "Mi momento favorito en Brasil fueron los dos mundiales en 2005 y 2006".