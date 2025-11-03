Gran Premio de Portugal de MotoGP: horarios, fechas y dónde ver la carrera en Portimao

La categoría reina afronta la penúltima fecha de la temporada en un campeonato donde ya conocemos al campeón y al subcampeón. Ahora, en Portugal, está por decidir quién ocupará el tercer escalón del podio.

La categoría reina regresa a Europa después de la gira asiática para cerrar la temporada. A falta de dos fechas, MotoGP llega a Portugal después de que Álex Márquez confirmara y celebrara el subcampeonato del mundo en Sepang.

El ilerdense certificó la segunda posición del campeonato en la 'sprint' de Malasia y demostró ser el justo subcampeón con una victoria en la carrera del domingo en ausencia del campeón, su hermano Marc Márquez, que no volverá a competir esta temporada después de su caída en Indonesia.

En Sepang, el podio estuvo formado por tres pilotos españoles y es que Álex Márquez fue acompañado por Pedro Acosta y Joan Mir. Y, precisamente Acosta, podría completar una hazaña sin precedentes en la categoría.

A pesar de conocer a campeón y subcampeón, el tercer escalón del podio todavía está en juego. Marco Bezzecchi y 'Pecco' Bagnaia ocupan la tercera y la cuarta posición con una diferencia de cinco puntos. El quinto es Pedro Acosta.

El de Mazarrón está a 31 puntos del podio y todavía tiene opciones matemáticas de cerrar lo que sería el primer podio íntegramente español en la clasificación final del campeonato del mundo de MotoGP en toda la historia.

Horario y dónde ver

La sesión de clasificación del evento en Portugal comenzará el sábado. La Q1 de MotoGP tendrá lugar a las 11:50h mientras que la Q2 empezará a 15:05h.

La carrera al 'sprint' se celebrará el mismo sábado a las 16:00h y el domingo será el turno de la carrera larga que comenzará a las 14:00h.

El GP de Portugal se podrá ver por TV a través de 'Dazn'. Además, la página web de 'laSextaDeportes' ofrecerá un seguimiento en directo de las carreras así como una amplia cobertura con las últimas novedades que sucedan en Portimao.