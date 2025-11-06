La Guardia Civil detiene a Álvaro Romillo, 'CryptoSpain', el empresario investigado por estafa que financió a Alvise

El contexto El arresto del criptoempresario se produce en el marco de la investigación de la macroestafa que habría llevado a cabo, con miles de afectados. Le han detenido para asegurar que acuda a una comparecencia judicial el viernes.

La Guardia Civil ha arrestado a Álvaro Romillo, conocido como 'CryptoSpain', en una investigación por una presunta macroestafa que afecta a miles. Detenido en un hotel cercano a la Audiencia Nacional, Romillo debe comparecer ante el juez José Luis Calama, quien lo investiga por una supuesta estafa piramidal con criptomonedas a través de Madeira Invest. Un informe policial reveló una cuenta en Singapur con 29 millones de euros, elevando el riesgo de fuga. Se le imputan delitos de estafa agravada, blanqueo y organización criminal, con perjuicios que podrían superar los 300 millones de euros y 30.000 afectados. Romillo también admitió financiar al eurodiputado Alvise Pérez, investigado por financiación ilegal.

La Guardia Civil ha detenido este jueves a Álvaro Romillo, más conocido como 'CryptoSpain', en el marco de la investigación que se sigue contra el empresario por una presunta macroestafa con miles de afectados.

El arresto se ha producido esta mañana en un hotel cercano a la Audiencia Nacional, según han confirmado a laSexta fuentes próximas al líder del chiringuito de criptomonedas, para asegurar su presencia en una comparecencia judicial que tiene el viernes, cuando está previsto que le interrogue el juez José Luis Calama.

Calama le investiga por una supuesta estafa piramidal con criptomonedas a través del chiringuito financiero Madeira Invest, según recoge Efe. Uno de los informes policiales apunta a una cuenta bancaria en Singapur con 29 millones de euros vinculada al empresario, un hallazgo ante el cual el juez considera que se eleva el riesgo de fuga de Romillo al tener patrimonio en el extranjero.

El instructor, apunta la misma agencia, aprecia en esta causa posibles delitos de estafa agravada, blanqueo y organización criminal, con un perjuicio denunciado por las acusaciones que supera los 11 millones de euros pero que podría rebasar los 300 millones, y un número de afectados que ronda los 30.000.

Financiador de Alvise

Romillo, a su vez, admitió haber entregado una gran cantidad de dinero al hoy eurodiputado Alvise Pérez. El agitador ultraderechista está investigado, a su vez, porfinanciación ilegal, entre otras causas que tiene pendientes con la Justicia.

Enemistado ahora con Alvise, Romillo denunció este mismo verano un asalto violento en su vivienda, en el que los atracadores le habrían obligado a transferir 1,2 millones en criptomonedas y se habrían llevado el móvil con el que hablaba con el líder de 'Se Acabó La Fiesta', así como dinero efectivo, relojes y oro.

