El firme mensaje de Alfonso Pérez en 'El Cafelito': "No es coherente ir con la Selección y no sentirte español"

El exfutbolista fue contundente en el 'podcast' de Josep Pedrerol a la hora de valorar la presencia de aquellos jugadores en la Selección Española que no tienen sentimiento de patriotismo.

Alfonso Pérez ha dejado una reflexión muy contundente en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol. El que fuera jugador del Real Madrid durante cuatro temporadas a principios de los años noventa ha sido duro con aquellos futbolistas que acuden a la Selección Española sin sentirse españoles.

"No es coherente ir con la Selección Española y no sentirte español. No tiene sentido que ganes con España y saques la bandera de tu comunidad. Si llevar una pulsera de España es ser facha… seremos millones de fachas", aseguró Alfonso en el 'podcast' con Josep Pedrerol.

El exjugador de también Betis y Getafe es firme con aquellos futbolistas que no tienen un sentimiento de patriotismo pero que acuden a jugar con España. La entrevista ya está disponible de manera completa en el canal de You Tube de 'El Cafelito' y en su perfil de Spotify.