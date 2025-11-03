Alex Márquez explica cómo es Marc como compañero: "Te hace pequeño, pero es inevitable"

El piloto de Gresini, subcampeón de MotoGP este año, reconoce que es "difícil" lidiar con un "extraterrestre" como su hermano mayor.

Marc y Alex Márquez han sido vecinos de 'box' en dos ocasiones a lo largo de sus carreras. Primero fue en Honda en 2020, donde el mayor de los hermanos apenas pudo competir tras su lesión en Jerez 2020.

Ya en 2024, ambos volvieron a coincidir en Gresini, donde cuajaron una gran temporada que de alguna manera fue el 'tráiler' de lo que estaba por venir en 2025.

Ya en el equipo oficial, Marc ha ganado el campeonato de manera inapelable, mientras que Alex se ha hecho con el subcampeonato con bastante margen sobre el compañero de su hermano mayor, Pecco Bagnaia.

Pues bien, en 'DAZN', el '73' ha explicado cómo es lidiar con el '93' en el mismo equipo. Según Alex, la clave es no dejar que te afecte que es mejor.

"Yo cuando veo alguna línea en telemetría extraña o que dices cómo ha hecho eso, no me como la cabeza. O sea, eso es como 'vale', normal. En curvas de izquierda o curvas donde yo sé que él se va muy bien, ahí no voy a llegar. Pero vamos a focalizar en otros puntos fuertes que tengo yo y donde podamos subir un poco esa parte donde él es más rápido. Pero en entender eso para un piloto es difícil", ha explicado.

Eso sí, entiende que no todos pueden pensar como él: "Yo tengo la ventaja de que lo conozco perfectamente. Lo hace entrenando y lo hace aquí. Entonces yo creo que juego con esa ventaja".

"Es verdad que cuando tienes enfrente de ti a un piloto como Marc, que tiene esa superioridad en muchos aspectos, que es casi un extraterrestre, pues es difícil", ha añadido.

"A mí no me 'fundió' porque yo sé de qué es capaz mi hermano. Yo tengo esa ventaja y eso es la realidad. Es normal que al tener al lado un tío como Marc, de alguna manera te hace pequeño, pero es que es inevitable", ha zanjado.