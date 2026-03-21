Preocupante mensaje de Bezzecchi en el GP de Brasil: "Algo no va bien en la Aprilia"

El piloto italiano fue de los más lentos durante la práctica del viernes, lo que le ha dejado lejos de clasificar a la Q2 y con problemas a solucionar en la moto.

Marco Bezzecchi llega a Brasil como ganador de la cita inaugural de 2026. Fue el más rápido el domingo en Tailandia, aunque no le valió para obtener más puntos que Pedro Acosta durante el primer fin de semana de la temporada. Ahora, Aprilia afronta un gran premio clave para demostrar su superioridad en la parrilla, tras una puesta en escena muy convincente en Buriram.

Tres semanas después, Bezzecchi ya se ha probado en Brasil durante la práctica del viernes, aunque no con los resultados esperados. Marco no fue suficientemente rápido como para colarse en la Q2 directamente. De hecho se quedó bastante lejos de lograrlo tras obtener un decepcionante 20º puesto. Marc Márquez, por otro lado, recuperó sensacionesy acabó segundo, solo detrás de Johann Zarco, que fue el más veloz.

"Algo no iba bien en la Aprilia. No sabemos qué es. Los ingenieros lo están mirando... Es difícil decir qué es", reconocía el italiano. Aprilia deberá trabajar a contrarreloj para solucionar estos problemas si quieren llegar listos a la clasificación, que se correrá el sábado a primera hora de la tarde. Bezzecchi, consciente de la importancia de posicionarse a la cabeza de la parrilla, trató de "arriesgar" en un circuito de Goiania muy afectado por la lluvia.

"Estaba en los últimos puestos de la tabla. El problema es que en las mejores condiciones de la pista perdí la oportunidad; no fui suficientemente rápido. Ahora mismo, mi único objetivo es mejorar, pero sabemos que la Q1 siempre es muy competida", como recoge 'Motorsport'. Sin embargo, no cabe duda de que Bezzecchi aún tiene mucho que demostrar el resto del fin de semana en un gran premio que promete emoción hasta el final.