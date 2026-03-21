Llamativa advertencia de Álex Márquez con la que le da la razón a su hermano Marc: "A intentar sobrevivir..."

El de Gresini también ve ciertas complicaciones en las condiciones que se esperan en Brasil. Coincide con su hermano y lanza un aviso de cara a la 'sprint' y a la carrera.

Álex Márquez, al igual que su hermano Marc, no ha tenido el mejor comienzo de temporada. El de Gresini no pudo terminar la primera carrera del año en el Gran Premio de Tailandia aunque sigue siendo uno de los candidatos a estar en lo alto de la clasificación.

Álex llega a Brasil con ganas de dar un golpe encima de la mesa que le dé confianza. Sin embargo, las condiciones climatológicas se presentan como el principal obstáculo para los pilotos. El subcampeón de MotoGP del pasado curso es consciente del riesgo.

Por esa misma razón, lanza un aviso: "Creo que el trazado será genial cuando las condiciones del circuito sean las adecuadas para usar los slicks y dar el 100% al límite. Por ahora es algo que no podemos hacer… Creo que será estupendo porque es muy rápido, muy fluido y es algo que me gusta".

"Pero, por el momento tenemos que esperar un poco porque hay muchos parches de agua en la pista y no se secan, y es algo bastante extraño. Me gusta, pero de momento no lo he disfrutado debido el estado de la pista. Lo disfrutaremos en el futuro, ahora hay que pilotar con más cuidado y limitarse a intentar sobrevivir", reconocía Álex en declaraciones para 'Motosan'.

Esta reflexión coincide con la de Marc Márquez. Los hermanos son conscientes de los desajustes que puede provocar el clima aunque confían en que para la carrera el tiempo no sea un obstáculo.