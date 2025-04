El piloto que Ralf Schumacher ve fuera de la Fórmula 1: "No es seguro que esté en la próxima carrera"

La Fórmula 1 es exigencia máxima y la propia competición ya lo ha demostrado este 2025. Liam Lawson fue el primer piloto en decir adiós a su asiento en Red Bull por falta de rendimineto en las dos primeras carreras.

La escudería austríaca le dio poco margen para firmar buenos resultados y el neozelandés lo terminó pagando. Sin embargo, hay otros pilotos que también ven su plaza en la Fórmula 1 peligrar si no muestran el rendimiento esperado.

Uno de estos corredores es Jack Doohan. El australiano debutó en el 'Gran Circo' esta temporada con Alpine pero su situación en la F1 siempre se ha cuestionado teniendo en cuenta que su sustituto podría ser Franco Colapinto, un piloto que ya ha demostrado que puede rendir al máximo nivel.

Doohan fue decimoquinto en China y Japón y decimonoveno en Australia. Su situación no es la mejor y Ralf Schumacher, expiloto de F1, no cree que vaya a durar mucho en Alpine: "No es seguro que esté en la próxima carrera".

El germano reflexionó en unas declaraciones para 'Motorsport' sobre la situación del 'rookie'. Jack sufrió un duro accidente en los libres del GP de Japón dejándose el DRS abierto lo que provocó que le llovieran las críticas.

El próximo gran premio será este fin de semana en Baréin y, aunque parece improbable un despido a tan pocos días de una carrera, lo que es seguro es que Doohan correrá con la sensación de estar luchando por conservar el asiento.