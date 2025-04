La emotiva comparación de Alonso con Verstappen tras la victoria de Max en Suzuka: "Me recuerda a mí..."

Fernando Alonso ha estado pocas veces tan cerca de ganar su tercer mundial como aquella temporada en 2012 con Ferrari. El asturiano luchó con los Red Bull de tú a tú con un coche muy inferior al de sus rivales. El título se terminó decidiendo por tan solo trespuntos en la última carrera.

Sin embargo, Fernando dio una lección de pilotaje durante gran parte del campeonato lo que provocó que la sensación respecto al campeón, Sebastian Vettel, era que había ganado porque tenía un coche muy superior. Ahora Red Bull está en el otro bando compitiendo con Max Verstappen contra los McLaren, muy superiores a nivel de velocidad.

Tras la victoria contra todo pronóstico de Max en Suzuka, Alonso se ha acordado de aquellos años en los que era candidato al título sin tener el mejor coche y ha aprovechado para mandarle un elogio al neerlandés en unas declaraciones que recoge el 'Diario AS': "Me recuerda a mi 2012, con un coche que no era tan bueno y que luchamos por el título, aunque al final no ganamos".

Como bien apunta Fernando, aquel año el débil no ganó. Pero este 2025 la sensación es distinta. La superioridad de Verstappen como piloto respecto a sus rivales directos es más que notable y, de momento, ha sabido esconder a la perfección los defectos del que se supone que es el cuarto coche más rápido del campeonato.