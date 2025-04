El dardo de Helmut Marko a Lawson al defender a Tsunoda: "Ha estado más cerca que otros pilotos..."

No ha sido el mejor debut posible para Yuki Tsunoda. Aunque el piloto japonés comenzó el fin de semana con muy buenas sensaciones y a pocas décimas de Max Verstappen durante los entrenamientos libres, la segunda ronda de la clasificación le relegó a la 15ª plaza en parrilla.

El nipón, que competía como piloto de Red Bull por primera vez en su Gran Premio de casa, no fue capaz de cuadrar la vuelta cuando tocaba, comprometiendo por completo su carrera en un circuito en el que es muy complicado adelantar.

Ya en carrera, Tsunoda estuvo atascado tras Gasly durante buena parte de la prueba, hasta que consiguió adelantarlo por estrategias tras las paradas en boxes. Sin embargo, el piloto no fue capaz de hacer lo propio con Fernando Alonso, cruzando la meta finalmente en 12ª plaza, fuera de los puntos y dejando algunas dudas tras el cambio de pilotos de Red Bull.

"Es duro no conseguir el resultado que quería. Quería al menos terminar en los puntos. He sentido mucho apoyo de los aficionados. He empujado al máximo pero no he llegado a los puntos. Tengo que hacerlo mejor en clasificación y al menos he aprendido mucho del coche. El Gran Premio de casa es una vez al año y es duro", añadió Tsunoda ante los medios.

En cuanto a los que tomaron la decisión de bajar a Liam Lawson del asiento de Red Bull para subir a Tsunoda, han optado por defender al nipón, o, al menos, por ahora. El propio Helmut Marko, asesor de Red Bull, ha respaldado a su piloto y ha lanzado un dardo a Lawson: "Ha estado más cerca que otros pilotos de Max. Desafortunadamente, cometió un error en Q2 y aquí es difícil adelantar".

Christian Horner, jefe de Red Bull, también le ha dedicado unas palabras de apoyo a Yuki Tsunoda tras la carrera. Veremos cómo progresa el nipón y el discurso de estos directivos: "El 90% de los pilotos han terminado donde clasificaron, él ha remontado una posición y ha quedado por detrás de Alonso. Ha encajado con el equipo y llegará su momento".