Un piloto de Ducati confiesa el momento que descubrió el potencial de Márquez: "Sería imparable..."

Michelle Pirro ha ofrecido unas declaraciones recientemente donde ha puesto en valor la figura de Dall'Igna en la estructura de Ducati desde su llegada, además de recordar el momento que quedó fascinado por el talento de Marc.

En los últimos años Ducati atraviesa una edad dorada en MotoGP. Los de Borgo Panigale han sido el equipo que más puntos ha logrado sumar cada temporada durante los últimos cinco cursos, un dominio arrollador que se ha traducido en cuatro títulos mundiales consecutivos desde 2021, tanto para pilotos del equipo oficial como Marc Márquez y Francesco Bagnaia como para Jorge Martín al volante de una Pramac en 2023.

Sin embargo, la situación era muy diferente hace unos años y Michele Pirro ha desvelado la clave de ese cambio de dinámica en el equipo italiano. "Era una desorganización enorme, todo el mundo quería llevar el proyecto hacia donde creía conveniente y aquello era un desastre", asegura el piloto probador de Ducati, refiriéndose a la época previa a 2013, antes de la llegada de Gigi Dall'Igna.

Califica al director general como "un auténtico visionario" que permitió "cambiar Ducati de verdad": "Todo lo que hemos conseguido durante estos diez años empezó con aquella moto en Sepang en 2015".

El expiloto explicó el cambio de mentalidad que impuso el italiano, priorizando el crecimiento del proyecto a los resultados y "sacando lo mejor" de cada trabajador de la fábrica. Luego, Pirro analizó, como recoge 'Motosan', cómo quedó impresionado por la irrupción de Marc Márquez durante su primera temporada en Moto2.

"Pensabas que cuando terminara de adaptarse sería imparable", explicó, para comentar a continuación el futuro más próximo de Ducati en 2027. Con el catalán como principal punta de lanza y acompañado de Pedro Acosta, Pirro sentenció: "Queremos seguir teniendo un proyecto ganador también en el futuro. Con la 1000cc hemos ganado muchísimo. Ahora quiero ayudar a que también ganemos la primera carrera de la era de las 850cc".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido