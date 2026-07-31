El 'sucesor' de Márquez que pondrá rumbo al equipo de Rossi: "Impone un poco..."

Fermín Aldeguer sustituyó a Marc en Gresini cuando este puso rumbo al equipo oficial de Ducati. Para 2027, el murciano formará parte del VR46, escudería dirigida por 'Il Dottore'.

Fermín Aldeguer es una de las grandes promesas del motociclismo español. El murciano hizo un genial primer año en 2025 llegando incluso a ganar un gran premio como fue el de Indonesia. Su gran irrupción en la élite del motociclismo le ha llevado a tener asegurado por tercer año consecutivo poder pilotar una de las mejores motos de la parilla, la Ducati.

Aldeguer, a falta de confirmación oficial, pondrá rumbo al VR46, equipo satélite de la marca boloñesa y escudería que dirige ni más ni menos que Valentino Rossi. Fermín ha analizado este cambio de rumbo y lo que supone estar a la órdenes de una leyenda como Valentino.

"Debo adaptarme al nuevo equipo, pero no tengo ninguna duda de que tendré una gran acogida. La adaptación será clave porque la moto, por mucho que sea una Ducati, será nueva para todos. Hay que llegar, tomarse el tiempo necesario, trabajar con entendimiento... y crecer (...) al principio impone un poco trabajar con Valentino Rossi", reconoce Fermín en declaraciones que recoge 'Mundo Deportivo'.

El murciano reconoce que es consciente de que Rossi puede ser de gran ayuda: "No estará en todas las carreras, pero me han dicho que puedo llamarlo y apoyarme en él para lo que necesite a nivel competitivo".

Aldeguer también ha comentado la opción de que, en un futuro, se convierta en piloto oficial de Ducati: "Tengo mucho tiempo para llegar al equipo oficial de Ducati. Entiendo que hayan elegido a Pedro Acosta, porque buscan tener a los mejores pilotos. A mí ya me tenían y también a Marc Márquez, que está fuerte, pero no sabes cuánto tiempo le puede quedar".

"Con Acosta en un lado, Márquez, que quizá algún día diga basta, y un Aldeguer al que puedes subir ahí... teniendo esa moto oficial, siento su apoyo y estoy mucho más tranquilo", concluye Aldeguer.

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