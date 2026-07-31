La llamativa confesión sobre un 'archienemigo' de Márquez: "Es como si hubiésemos ganado esos Mundiales"

Alberto Giribuola, exjefe técnico de Dovizioso, cuenta como viendo la superioridad de Marc en aquellos tiempos, los subcampeonatos de su 'pupilo' tienen casi el mismo valor que haber ganado un Mundial.

La figura de Marc Márquez, como no puede ser de otra manera, ha frustrado a una infinidad de pilotos a lo largo de toda su carrera. Corredores que, de no haberse topado con Marc, muy probablemente tendrían uno o varios Mundiales en su vitrina. Es el caso de Andrea Dovizioso que fue hasta tres veces subcampeón bajo la 'etapa dorada' de Márquez.

Alberto Giribuola, jefe técnico del italiano en aquellos años, ha recordado lo duro que era pelear con Marc en el que probablemente sea el mejor momento de su carrera: "En mi opinión, la oportunidad perdida fue en 2017: podríamos haber ganado el mundial con Andrea.

"El sueño sigue siendo poder ganar un mundial, algo que, sinceramente, aún me falta, aunque tampoco lo vivo mal. En el sentido de que, frente al mejor Marc de la historia en aquellos años, es un poco como si hubiéramos ganado esos mundiales. En 2017, 2018 y 2019 hicimos, en mi opinión, un trabajo realmente espectacular y no siento que no haber ganado ese mundial sea una verdadera carencia; estoy en paz conmigo mismo", asegura Giribuola en declaraciones que recoge 'Motosan'.

Dovizioso fue uno de lo máximos rivales de Marc aquellos años y, sin embargo, no pudo con él en ninguno de los tres mundiales en los que ambos pelearon por el título. Sin duda, un mito como 'Dovi' podría haber conseguido un Mundial pero, por desgracia para él, el destino hizo que se cruzara con Marc Márquez.

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