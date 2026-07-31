"Había que molestar a Stoner": el jefe de Rossi relata una de las mayores rivalidades de MotoGP

Uccio Salucci, director del VR46, ha recordado cómo se gestó el quinto título de la categoría reina para 'Il Dottore' al rivalizar y someter al piloto australiano durante toda la temporada 2008.

Valentino Rossi, además de ser uno de los mejores pilotos de la historia del motociclismo, ha mantenido a lo largo de su carrera múltiples rivalidades con la 'crème de la crème' de MotoGP. Desde Marc Márquez hasta Casey Stoner, pasando por Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo o Andrea Dovicioso, muchos han peleado con el italiano por la victoria.

Sin embargo, uno de sus rivales con el que más se tuvo que esforzar 'Il Dottore' fue Stoner, durante sus primeros años en la categoría reina. Para ello, debemos remontarnos hasta 2008. En aquel año, Rossi ya contaba con cuatro títulos de la categoría reina, pero llevaba dos años sin ganar.

Uno de los factores de dicha mala racha fue el piloto australiano. Stoner aterrizó en MotoGP en 2006 y un año después triunfó al ganar su primer mundial, dejando al italiano por detrás. Sin embargo, eso cambiaría tras Laguna Seca 2008.

"Fue una de las carreras más importantes. Si ganábamos, podíamos luchar por el Mundial; si Stoner nos derrotaba, el campeonato prácticamente se pondría de su lado", recuerda Uccio Salucci, director del VR46 y exjefe de Rossi, en una entrevista para 'MotoSprint'.

Aquel año, el principal objetivo de Valentino en Yamaha era rivalizar con Stoner y arrebatarle el título. Un hecho que logró gracias a su preparación y la de su equipo, además de su notable destreza en pista. "Le dije que había que molestar a Stoner, romperle el ritmo, porque cuando encontraba su velocidad era imposible seguirle", añade Uccio.

El ímpetu de Rossi fue el principal arma para derrotar a Stoner en Laguna Seca (Estados Unidos) a mitad de campaña para sellar su quinto título. "Desde el muro veía que realmente lo estaba intentando, frenando muy tarde y buscando incomodarle. Aquella victoria le dio todavía más confianza para conquistar el campeonato", sentencia el jefe de VR46.

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