El jefe de Ducati confirma "una moto totalmente nueva" para Márquez y Acosta en 2027

Gigi Dall'Igna ha vuelto a ofrecer su experta visión sobre el desarrollo técnico de las motos con especial énfasis en la nueva era de MotoGP con la nueva normativa de 2027.

En medio de una intensa temporada 2026 por el campeonato de MotoGP donde Marc Márquez podría hacerse con su décimo título mundial protagonizando una remontada histórica, en Ducati tienen puesta la vista también en el futuro.

Tanto es así que en Borgo Panigale ya piensan en la moto para la temporada que viene teniendo en cuenta la nueva normativa que estrenará la competición, con notables cambios en los vehículos de dos ruedas.

MotoGP afrontará en 2027 una nueva era en la que "no se podrán conservar muchas cosas", como ha explicado el director general de Ducati.

Según Gigi Dall'Igna, el reto para todos los equipos de la parrilla el año que viene será "construir una moto totalmente nueva", aunque esto no preocupa al directivo italiano que asegura, "el conocimiento se traslada".

Así de confiado se mostraba el ya mítico ingeniero que añadía: "Poder empezar de cero con una hoja de papel en blanco es el mejor juguete que le pueden regalar a un ingeniero".

Tras ello, Gigi comentó algunas de las claves que marcarán la diferencia en 2027: "El control de costes es realmente importante en este momento, tenemos que encontrar un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y el coste".

Otro de los apartados en los que "ya trabajan mucho" sería la "inteligencia artificial", una herramienta clave para "entender mejor ciertos aspectos de la moto", como ha afirmado para 'Mcnews'.

Y para cerrar, Dall'Igna se fijó en su rival más directo para comparar las características "aerodinámicas" de la moto actual: "En algunos circuitos, Aprilia tiene actualmente el mejor equilibrio de toda la parrilla". Sin duda, será un gran desafío para todos los equipos de la parrilla, aunque el jefe de Marc Márquez y Pedro Acosta en 2027 lo tiene claro: "Por supuesto, me entusiasma".

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