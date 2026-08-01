Mentalidad de campeón: el llamativo mensaje de Jódar tras su exhibición frente a Musetti: "Tengo mucho..."

Las palabras del exentrenador de Rafa Jódar que agrandan su figura: "No compite por el dinero"

El joven leganense sigue haciéndose un nombre en el circuito y se sitúa ya como 19º en el ranking ATP, tras hacerse con un hueco en las semifinales del ATP de Washington.

Rafa Jódar continúa rompiendo barreras y ya se ha colado en el top 20 del ranking ATP. Concretamente en la 19º posición, y lo ha hecho tras imponerse en una increíble remontada a Lorenzo Musetti en los cuartos de final del ATP Washington que finalizó 1-6, 6-1, 6-4.

"Suena muy bien", sentenciaba el tenista de Leganés tras el partido que le sitúa en semifinales, donde se medirá al chileno Alejandro Tabilo. Todavía a pie de pista, añadió para 'TennisTV': "Todo el esfuerzo que estoy haciendo durante las semanas de entrenamiento y la competición está dando sus frutos. Siempre intento dar lo mejor de mí. Todavía tengo mucho que aprender y tengo que seguir esforzándome".

También hizo autocrítica al acabar el partido con el italiano que es número 15 del mundo: "No empecé muy bien, tuve que reorganizarme mentalmente. Creo que lo hice muy bien, sobre todo al principio del segundo set. Saqué muy bien y eso me dio la oportunidad de ganar el segundo y el tercer set. Estoy muy contento con cómo me recuperé". El joven español de tan solo 19 años ya piensa en el duelo de semifinales, en busca de una valiosa final que lo acercaría notablemente al top 10.

Jódar alcanzaría el 15º puesto del ranking ATP en caso de colarse en la final, pero esto no se queda aquí, pues se alzaría con el 12º puesto en caso de llevarse el Citi Open. Un paso de gigante en la corta trayectoria de Rafa, que está logrando hacerse todo un nombre en el circuito aportando aún más prestigio al tenis español, siendo, tras Carlos Alcaraz, el mayor representante actual del deporte de raqueta en nuestro país.

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